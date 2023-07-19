Подозреваемый в убийстве мужчины на рынке в Томске с октября запугивал продавцов

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Продавцы Фрунзенского рынка рассказали журналистке ««Комсомольской правды – Томск», что уже не раз видели человека, зарезавшего накануне 46-летнего томича. Как выяснилось, наведываться в торговый объект парень начал еще осенью 2022 года. По словам собеседников издания, он выглядел не совсем вменяемым и пугал их странными репликами.

«Этот человек периодически подходил ко мне и говорил непонятные вещи. Например, заявил однажды: «Я вижу, тебя что-то тяготит. Пообщайся со мной, тебе станет легче». Я ответила: «Ты посторонний человек, почему я должна с тобой разговаривать и делиться?», - рассказывает продавец Елена Гонтар.

Елена Гонтар Фото: Анна Ковалёва

По словам женщины, впервые странного посетителя рынка она увидела в октябре. Он то появлялся 3 дня подряд, то пропадал на месяц, затем вновь регулярно приходил. Как-то неадекватный по мнению Елены парень принес ей кусок торта. На вопрос «Зачем?» ответил: «Это тебе, ты достойна большего». Томичку все сильнее настораживали подобные визиты незнакомца.

«Он как будто глаз положил на меня. Вот так встанет и смотрит непонятно. Один раз я подошла к девочкам и стала разогревать в микроволновке еду. Он за мной. Стоит. А коллеги думали, что он обычный покупатель, спросили: «Вам рыбки?». Тот вдруг ответил: «Нет, не рыбки, люди вкуснее!». Так страшно было», - признается Елена Гонтар.

Елена Гонтар Фото: Анна Ковалёва

Женщина пыталась делать вид, что не замечает назойливого поклонника, старалась отвлекаться на покупателей. Однажды она не выдержала и спросила молодого человека: «Ты кто, сектант?». Его ответ в очередной раз испугал сотрудницу рынка: «Я есть то, что я есть, а я есть творчество».

Неоднократно парень заводил разговоры и с Людмилой Мурсалимовой.

«Месяца 3 назад этот человек взял у меня мандаринку мимоходом и пошел дальше. Мы тут целой толпой пытались отобрать у него фрукт, а он раз и надкусил его, даже не очистив. При этом словно бредил: «Продукты питания не продаются», - вспоминает продавец.

Людмила Мурсалимова Фото: Анна Ковалёва

Несколько дней назад молодой человек появился снова, когда за прилавком стояла другая работница.

«Он вдруг спросил: «Сколько вот эта вся витрина стоит? Я хочу узнать, сколько стоит Ваша жизнь». И снова заявил, что продукты питания нельзя продавать, затем ушел», - рассказала Людмила.

Напомним, вчера в первом часу дня парень вновь подошел к прилавку Мурсалимовой. Он схватил и унес несколько мандаринов, что в итоге привело к прогремевшей на весь город трагедии со смертельным исходом.

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