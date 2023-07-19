Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 12:01

Томские специалисты создали чек-лист для открытия недорогих гостиниц

Чек-лист планируют массово распространять
Александра Тайбатрова
В Томске не хватает недорогих отелей

В Томске не хватает недорогих отелей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты мэрии Томска разработали чек-лист для предпринимателей, которые готовы открыть в городе хостел или недорогую мини-гостиницу. В пресс-службе мэрии сообщили, что эта инициатива принадлежит и.о. мэра Михаилу Ратнеру.

«В Томске достаточно гостиниц для бизнес-гостей, но катастрофически не хватает недорогих отелей», - рассказал об истоках этой идеи Михаил Ратнер.

В чек-листе есть информация, как подготовиться к открытию хостела, как выбрать ОКВЭД, подготовить необходимые документы, уведомить госорганы. Чек-лист планируют распространят повсеместно, в том числе через домовые чаты.