Томский губернатор Мазур предложил перекрывать улицы для ремонта дорог

Владимир Мазур напомнил об ответственности подрядных организаций за качество дорожного ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур предложил перекрывать улицы, чтобы ускорить ремонт дорог. Такое предложение руководитель региона высказал во время проверки дорожного ремонта в Томске, которая прошла 19 июля.

«Перекрывайте, заведомо оповещайте, отрабатывайте с ГИБДД, ставьте знаки, переходите на другую улицу. Один раз потерпели, сделали и ушли», - говорит губернатор в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что важно выполнять ремонт качественно и быстро, чтобы доставлять минимум неудобств водителям и пешеходам.

Также в ходе осмотра Владимир Мазур сказал об ответственности подрядных организаций за качество дорожного ремонта.

Ранее стало известно, что за счет экономии из областного бюджета выделят дополнительно 50 миллионов на ремонт трех улиц в микрорайоне Зеленые горки.

А на Коммунальном мосту в Томске начали установку деформационного шва.