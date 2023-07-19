В Томской области специалисты сопровождают более двух тысяч замещающих семей

Специалисты служб сопровождения помогают семьям решать проблемы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томской области 2258 замещающих семей получают поддержку от специалистов служб сопровождения, сообщает администрация региона. В этих семьях воспитываются 3360 детей-сирот.

«Сейчас поддержка служб сопровождения доступна всем замещающим семьям в регионе», - напомнили в пресс-службе обладминистрации.

Специалисты служб сопровождения консультируют приемных родителей и детей, помогаю решать проблемы, проводят различные мероприятия.