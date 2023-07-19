В Октябрьском районе Томска 24 июля отключат холодную воду на сутки

Подключение абонентов к новой линии уменьшит число аварий на водопроводах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Октябрьском районе Томска на сутки отключат холодную воду, предупреждает «Томскводоканал». В это время на сетях будут проводить плановые работы и переврезать новую водопроводную линию. В компании рассчитывают, что подключение абонентов к новой линии уменьшит число аварий на водопроводах в Октябрьском районе.

Холодной воды не будет с 09.30 24 июля до 08.00 25 июля по адресам:

улица Ивана Черных, 20, 22, 22/1, 24, 34, 34а, 34б, 36, 38, 48а, 50, 50а, 52, 54, 97, 101, 101/1, 103, 105, 107/1, 107/2, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4;

Иркутский тракт, 15 стр.6, 101а, 101б;

улица Мичурина, 37;

улица Новосибирская, 31, 33, 33а, 33г;

улица Сергея Лазо, 3б;

улица Суворова, 17.

Томичей просят набрать запасы воды заблаговременно и с пониманием отнестись к временным неудобствам.