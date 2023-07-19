Домашняя собака покусала женщину в поселке Просторный под Томском

В поселке Просторный под Томском домашняя собака напала на женщину. Как сообщают очевидцы в Telegram-канале «Регион-70 Томск», все произошло сегодня около 8 утра. Пострадавшая женщина гуляла с маленькой собачкой. А крупная собака, которая ее покусала, судя по видео, была без намордника и гуляла вместе с хозяином на поводке.

«Вместо того чтобы укоротить поводок и крепко держать, мужчина стал его распускать и кричать «Она вас не тронет!», - написал очевидец.

По его словам, собака укусила женщину за живот, грудь и плечо. На видео она громко кричит и плачет. А мужчина с собакой уходит в сторону и уводит лающую собаку на поводке. В комментариях к посту томичи надеются, что владелец собаки будет наказан.