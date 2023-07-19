Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 5:30

Почти 20 тысяч томских абитуриентов использовали сервис «Навигатор профессий»

Сервис содержит информацию о 175 профессиях
Александра Тайбатрова
В новом учебном году в колледжах и техникумах Томской области открыто более семи тысяч бюджетных мест и еще около 3,5 тысяч коммерческих

В новом учебном году в колледжах и техникумах Томской области открыто более семи тысяч бюджетных мест и еще около 3,5 тысяч коммерческих

Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году томским сервисом «Навигатор профессий» воспользовались почти 20 тысяч абитуриентов, рассказали в администрации Томской области. Этот сервис помогает выбрать профессию выпускникам 9 и 11 классов. На ресуресе можно найти информацию о 175 профессиях в разных сферах: строительство, здравоохранение, культура, лесное хозяйство и т.д.

«Навигатор профессий» предоставляет полную оперативную информацию об образовательных организациях Томской области, программах подготовки, документах и сроках подачи на поступление», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Также на сервисе есть информация о поданных заявлениях, которая постоянно обновляется. Сообщается, что в новом учебном году в колледжах и техникумах Томской области открыто более семи тысяч бюджетных мест и еще около 3,5 тысяч коммерческих. А число программ профессиональной подготовки, которые доступны абитуриентам, превышает 200.

Также в Томской области можно подать заявление в 10 класс через Госуслуги.