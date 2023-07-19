Томичка рассекретила мошенников и не стала переводить им более 700 тысяч рублей

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В Томской области в селе Маркелово местной жительнице удалось рассекретить мошенников. Женщину попросили перевести 700 тысяч рублей на другой счет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, женщине позвонила незнакомая девушка, представившись сотрудником банка, пояснила, что на потерпевшую пытаются оформить кредит. Далеене прекращая разговора, женщина открыла приложение банка и совершила ряд действий по указанию злоумышленников, оформив кредит в размере 700 000 руб", - говорится в сообщении.

После поступления денежных средств, мошенники сообщили, что их нужно перевести на «безопасный счёт».В этот момент женщина поняла, что ее обманывают и положила трубку, позже позвонила в банк и аннулировала кредит.