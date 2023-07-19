Через почтовые отделения Томска можно доставлять лекарства

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В Томской области запустили проект "Лекарства через почту". Теперь через почтовые отделения региона можно доставлять лекарства, сообщает пресс-служба областной администрации.

Как уточнил замгубернатора Андрей Антонов, департамент лицензирования и областного государственного контроля проанализировал розничные продажи лекарств во всех районах. Выяснилось, что ФАПы и амбулатории на местах не гарантируют доступность препаратов.

Доставку лекарств через почту уже протестировали. Директор управления Федеральной почтовой связи Томской области Константин Куимов отметил, что препараты привозят в течение недели, их хранение составляет до 14 дней.