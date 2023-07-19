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НовостиОбщество19 июля 2023 3:27

В Томской области могут выделить 15 миллиардов рублей на создание и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса

Такую сумму планируют предоставить к 2040 году
Ксения Высотина
Фото: пресс-службой Томской региональной концессионной компании

Фото: пресс-службой Томской региональной концессионной компании

В Томской области до 2040 года планируют выделить более 15 миллиардов рублей на создание и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса. Об этом говорится в постановлении администрации региона.

"Принять решение о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса между Томской областью и ООО "ТРКК" в отношении объекта концессионного соглашения, права собственности на который будут принадлежать Томской области", - говорится в документе.

Уточним, что данное постановление уже подписано губернатором Томской области Владимиром Мазуром и вступило в силу с 17 июля 2023 года.