В Томской области могут выделить 15 миллиардов рублей на создание и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса

Фото: пресс-службой Томской региональной концессионной компании

В Томской области до 2040 года планируют выделить более 15 миллиардов рублей на создание и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса. Об этом говорится в постановлении администрации региона.

"Принять решение о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса между Томской областью и ООО "ТРКК" в отношении объекта концессионного соглашения, права собственности на который будут принадлежать Томской области", - говорится в документе.

Уточним, что данное постановление уже подписано губернатором Томской области Владимиром Мазуром и вступило в силу с 17 июля 2023 года.