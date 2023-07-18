В Каргасокском районе ищут мужчину в камуфляжном костюме

Пропавшего разыскивает полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каргасокском районе Томкой области полиция разыскивает 45-летнего Максима Пыжика. Он пропал без вести 16 июля примерно в 17.30 на 15-17 километре реки Чижапка. Мужчина имеет крепкое телосложение, его рост – 175-177 сантиметров, он рыжеволосый и голубоглазый.

«Был одет в камуфляжный костюм расцветки «Мох», тельняшку с бело-голубыми полосами», - описывают пропавшего в полиции.

Максим был обут в зеленые резиновые сапоги, при себе у него был армейский ремень и золотая цепочка.

У пропавшего есть особые приметы: татуировки на ребре ладони и на левой стороне груди, шрам на животе после операции, вставные зубы.

Всех, кто знает о местонахождении Максима Пыжика, просят звонить по телефонам 102 или 8-913-885-7905.