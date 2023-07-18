Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 13:00

В Томской области школьники могут записаться в 10 класс через Госуслуги

Заявление могут подать родители или сам ученик старше 14 лет
Александра Тайбатрова
Заявление можно подать как онлайн, так и лично, а еще по почте

Заявление можно подать как онлайн, так и лично, а еще по почте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученики в Томской области могут подать заявление в 10 класс через Госуслуги. В администрации региона напоминают, что приемная кампания в 10 класс стартовала, и заявление подавать нужно, даже если ребенок остается в своей школе.

«Это могут сделать родители или сам ученик, если ему исполнилось 14 лет», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Поле отправки заявления через Госуслуги нужно будет принести оригиналы документов в школу. При переходе в профильный класс или другу школу нужно уточнять порядок отбора в самом образовательном учреждении.

Помимо Госуслуг, подать заявление в 10 класс можно лично или отправить его по почте.