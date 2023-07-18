Более 120 тысяч томичей прошли бесплатную диспансеризацию

Людям в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию надо проходить раз в три года, а после 40 лет – каждый год Фото: Евгения ГУСЕВА

За четыре месяца 2023 года более 120 тысяч жителей Томской области прошли диспансеризацию, отчитались в администрации региона. Диспансеризацию возобновили с 1 марта. 32 тысячи из числа прошедших диспансеризацию проживают в селах.

«Диспансеризация помогла выявить 95 случаев онкологии», - поделились в пресс-службе обладминистрации.

Также благодаря диспансеризации у 376 томичей впервые выявили диабет, а у 391 – ишемическую болезнь сердца.

Людям в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию надо проходить раз в три года, а после 40 лет – каждый год. Диспансеризация проводится в два этапа: второй этап необходим в зависимости от состояния и возраста пациента. А первый этап можно пройти в выходные.