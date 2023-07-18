На Семейкином острове в Томске за месяц отдохнули почти 3000 человек

В выходные на пляже проводятся спортивные и культурные мероприятия Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала сезона пляж на Семейкином острове в Томске посетили почти три тысячи человек, подсчитали в мэрии. Напомним, что пляж открылся 16 июня, то есть с начала сезона прошел месяц. В мэрии отметили, что в этом году отдыхающих больше, чем было за тот же период прошлого года. А за весь 2022 год на острове отдохнули 4600 человек.

«В выходные на пляже проводятся спортивные и культурные мероприятия», - напомнили в пресс-службе мэрии Томска.

На пляже установлены туалет, кабинки для переодевания, душевые. Здесь есть питьевой фонтанчик и бесплатные лежаки. До пляжа можно доехать на своей машине и оставить ее на парковке. Либо воспользоваться общественным транспортом: маршруткой №37 или речным трамвайчиком, который отправляется с Речного вокзала.