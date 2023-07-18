В Томской области численность бобров выросла почти в два раза

На бобров мало охотятся Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В прошлом году в Томской области численность бобров значительно увеличилась – в 1,8 раз. Такие цифры приводятся в докладе об экологической обстановке в регионе, документ опубликовали на сайтах департамента природных ресурсов и «Облкомприроды».

Из доклада следует, что в 2021 году в Томской области насчитывалось около 28 тысяч особей бобров, а в 2022 году их численность выросла до 51 тысячи. Это объясняется тем, что охотники мало добывают бобров, так как у них нет экономической мотивации на это.

Ранее сообщалось, что томские охотники не выполняют лимиты по охоте на медведей.