Томский губернатор Владимир Мазур дал старт проекту «Лекарства через почту»

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил начать в регионе реализацию проекта «Лекарства через почту», который предполагает доставку безрецептурных фармпрепаратов посредством «Почты России» для жителей труднодоступных удаленных населенных пунктов.

«Проект «Лекарства через почту» особенно важен для таких огромных территорий, как наша Томская область. Сегодня сеть почтовых отделений в Томской области обслуживает все населенные пункты региона, в том числе отдаленные и труднодоступные села, поселки и деревни, в которых у нас живет более 290 тысяч человек. Об этом проекте меня просили сами жители, и я рад, что в его подготовку включились многие», – подчеркнул на отраслевом совещании в администрации региона губернатор Владимир Мазур.

Заместитель губернатора Андрей Антонов рассказал, что старту проекта предшествовала большая подготовительная работа. Департамент лицензирования и регионального государственного контроля по поручению главы региона провел анализ ситуации с розничной продажей лекарств, объехав осенью все районы Томской области. Как сказал начальник департамента Александр Деев, анализ показал, что даже наличие в населенном пункте общеврачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерского пункта (всего таких в Томской области 264) не означает возможность реализации лекарств. Препараты продает только 161 ФАП и общеврачебные практики.

Директор управления Федеральной почтовой связи Томской области Константин Куимов сообщил, что доставка препаратов уже прошла в тестовом режиме через почтовые отделения в селах Уртам Кожевниковского района и Майково Молчановского района. Эксперимент показал, что в среднем доставка осуществляется в течение недели, также предусмотрен 14-дневный срок хранения заказанных лекарств в отделении связи.

Губернатор Владимир Мазур поблагодарил организаторов проекта «Лекарства через почту», в том числе Ассоциацию фармацевтических организаций Томской области.

«Проект «Лекарства через почту» поэтапно внедряем по всей области, – поставил задачу департаменту здравоохранения губернатор Владимир Мазур. – Сейчас в перечне доставки 329 наименований препаратов – тех, что отпускаются без рецепта. Но этот список нужно расширять, чтобы люди могли следить за здоровьем, своевременно и эффективно проходить лечение».

Губернатор Владимир Мазур и директор управления ФПС по Томской области Константин Куимов также оценили модернизацию почтовых отделений, которые «Почта России» проводит совместно с партией «Единая Россия» по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«1575 наших сотрудников в 299 почтовых отделениях Томской области обслуживают 535 населенных пунктов, а сеть наших маршрутов составляет 51 тысячу километров, - рассказал директор управления ФПС России Константин Куимов. - В прошлом году мы модернизировали 10 отделений почтовой связи: три в Томском районе, по два – в Кожевниковском и Кривошеинском, а также в Асиновском, Парабельском и Первомайском. На этот год запланировали модернизацию уже 22 отделений: пять в Томском районе, четыре в Шегарском, три в Кожевниковском, по два в Молчановском и Чаинском, а также в Парабельском, Тегульдетском, Первомайском, Кривошеинском, Асиновском и Зырянском районах. Речь идет практически о полной реконструкции отделений, которые становятся комфортными и для потребителей, и для сотрудников».

Глава региона дал высокую оценку проводимой работе, но также обсудил и проблемы, с которой сталкивается почтовая отрасль.

«Хорошо знаю о проблемах, которые по объективным причинам сегодня испытывает почта в регионах страны. В частности, это проблема своевременной доставки газет в удаленных территориях, сложившаяся в том числе из-за дефицита почтальонов. Об этом мне говорили люди и в Зырянке, и в Первомайке. Однако я уверен, что проблемы будут решены, потому что «Почта России» – это социально-ориентированное предприятие», – сказал губернатор Владимир Мазур Константину Куимову.