Экс-куратор строительства томского кампуса Сон стал проректором ТПУ

Он приступил к обязанностям с сегодняшнего дня Фото: Пресс-служба ТПУ

Бывший руководитель департамента специальных проектов Томской области стал проректором Томского политехнического университета по молодежной политике и воспитательной работе – руководителем дирекции корпоративного развития. Об этом сообщается на сайте вуза. О том, что Сон покинул пост главы департамента, стало известно на днях.

«Он приступил к обязанностям с сегодняшнего дня», - следует из сообщения на сайте ТПУ.

Известно, что Дмитрий Сон в 1994 году окончил ТГПУ и стал работать в мэрии Томска начальником отдела по делам молодежи. Работал заместителем руководителя и директором МКЦ ТПУ, зампроректора вуза. В 2020 году Дмитрий Сон был назначен проректором ТПУ по общим вопросам, а позже – заместителем проректора по соцвопросам ТГУ. В 2022 году Дмитрий Сон занял должность руководителя департамента спецпроектов администрации Томской области.