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НовостиПроисшествия18 июля 2023 9:11

Убитый на рынке в Томске мужчина пытался остановить вора

Злоумышленник пытался украсть апельсины
Александра Тайбатрова
На месте работают следователи. Фото: СУ СК России по Томской области

На месте работают следователи. Фото: СУ СК России по Томской области

В СК Томской области рассказали о подробностях убийства мужчины в Томске сегодня, 18 июля. Напомним, что на Фрунзенском рынке неизвестный ударил пострадавшего ножом.

«Пострадавший заметил, как посетитель рынка пытается украсть с торгового прилавка апельсины», - прокомментировали в пресс-службе СК Томской области.

Он попытался остановить злоумышленника, но тот несколько раз ударил его в грудь ножом и убежал. На место происшествия приехали полицейские, пострадавшего отправили в больницу. Но мужчина умер в скорой от полученных ранений.

В СК отметили, что сейчас проводятся все необходимые оперативные действия, чтобы найти и задержать нападавшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве.