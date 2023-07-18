Убитый на рынке в Томске мужчина пытался остановить вора

На месте работают следователи. Фото: СУ СК России по Томской области

В СК Томской области рассказали о подробностях убийства мужчины в Томске сегодня, 18 июля. Напомним, что на Фрунзенском рынке неизвестный ударил пострадавшего ножом.

«Пострадавший заметил, как посетитель рынка пытается украсть с торгового прилавка апельсины», - прокомментировали в пресс-службе СК Томской области.

Он попытался остановить злоумышленника, но тот несколько раз ударил его в грудь ножом и убежал. На место происшествия приехали полицейские, пострадавшего отправили в больницу. Но мужчина умер в скорой от полученных ранений.

В СК отметили, что сейчас проводятся все необходимые оперативные действия, чтобы найти и задержать нападавшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве.