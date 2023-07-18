В Парабели Томской области завершают благоустройство парка

В парке осталось достроить амфитеатр напротив уличной сцены, а еще высадить цветы Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Парабели подходит к концу благоустройство парка возле Дома культуры, сообщается на сайте администрации Томской области. Здесь установили пять уличных диванов, фонари, урны, сделали автостоянку и пешеходную площадь.

«Строительные работы должны быть завершены до 31 июля», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области и отметили, что подрядчик планирует выполнить все досрочно.

В парке осталось достроить амфитеатр напротив уличной сцены, а еще высадить цветы. Сцену установили в прошлом году, как и тренажеры, качели, скамейки.

Напомним, что в Ленинском районе Томска в 2023 году благоустроят шесть дворов.