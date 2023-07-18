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НовостиОбщество18 июля 2023 7:49

Жительницу Томска обвиняют в мошенничестве с недвижимостью на три миллиона

Женщина притворялась риэлтором
Александра Тайбатрова
Дело направили в суд для рассмотрения. Фото: Сиб.фм

Дело направили в суд для рассмотрения. Фото: Сиб.фм

Жительница Томска обвиняется в мошенничестве при совершении сделок с недвижимостью, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Обвинительное заключение уже утвердили. Следствие полагает, что с 2016 по 2021 годы 55-летняя томичка работала с клиентами как риэлтор и скрывала тот факт, что на самом деле эту деятельность она прекратила.

«Обвиняемая похищала принадлежащие клиентам деньги под предлогом оформления сделок с недвижимостью», - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.

Женщина делала вид, что ищет помещения и земельные участки для клиентов, заключала фиктивные договоры. Общая сумма ущерба всем потерпевшим составила около трех миллионов рублей.

Дело направили в суд для рассмотрения.

Ранее на Фрунзенском рынке в Томске мужчину ударили ножом.