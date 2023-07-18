Две томские компании попали в предупредительный список Банка России

Одна компания незаконно выдавала займы под вывеской микрокредитной компании, а другая маскировалась под ломбард Фото: Даниил ОПАРИН

В предупредительный список Банка России в июне-июле 2023 года попали две томские компании. Об этом сообщается на сайте отделения Банка России по Томской области.

«Одна компания незаконно выдавала займы под вывеской микрокредитной компании, а другая маскировалась под ломбард», - пояснили в пресс-службе отделения.

В предупредительный список попадают компании, у которых есть признаки нелегальной деятельности. Указанные не компании не находились в списках участников финансового рынка, но выдавали людям деньги под проценты.

Обращаться за займами к нелегальным компаниям опасно, поскольку их работа не входит в рамки правового поля. У легальных организаций обязательно должна быть указана полная стоимость займа, а на обдумывание целесообразности займа у человека есть пять дней на раздумья. Кроме того, если займ оформлен после 1 июля 2023 года, все платежи, учитывая проценты, плату за допуслуги, пени, штрафы, не может быть больше суммы самого займа более чем в 1,3 раза. У легальных ломбардов имущество страхуется. Также заемщикам в ломбардах сообщают полную стоимость займа.

Проверить, является ли организация, в котором вы планируете взять займ, легальной можно на сайте Банка России.