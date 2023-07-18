В томские колледжи подали более двух тысяч заявлений через Госуслуги

Через Госуслуги абитуриенту будет приходить вся информация Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Абитуриенты Томской области используют сервис Госуслуги для подачи документов в колледжи. В регионе подали уже более двух тысяч заявлений онлайн, подсчитали в администрации Томской области.

«Оригиналы документов на очную форму обучения принимаются до 15 августа, на творческие специальности — до 10 августа», - напомнили в пресс-службе обладминистрации.

Поступить в колледж возможно как после 9 класса, так и после 10 и 11, и даже после обучения в вузе и другом колледже. Чтобы подать заявление через Госуслуги, надо указать уровень образования, заполнить информацию об аттестате, выбрать учреждения, в который абитуриент хочет поступить, приложить все необходимые документы.

Через Госуслуги абитуриенту будет приходить вся информация, в том числе о рассмотрении заявления, проведении вступительных испытаний и зачислении.

Напомним, что томские абитуриенты подали более 4000 заявлений в вузы через Госуслуги.