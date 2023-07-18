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НовостиОбщество18 июля 2023 5:45

В томские колледжи подали более двух тысяч заявлений через Госуслуги

Документы на очное обучение принимают до 15 августа
Александра Тайбатрова
Через Госуслуги абитуриенту будет приходить вся информация

Через Госуслуги абитуриенту будет приходить вся информация

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Абитуриенты Томской области используют сервис Госуслуги для подачи документов в колледжи. В регионе подали уже более двух тысяч заявлений онлайн, подсчитали в администрации Томской области.

«Оригиналы документов на очную форму обучения принимаются до 15 августа, на творческие специальности — до 10 августа», - напомнили в пресс-службе обладминистрации.

Поступить в колледж возможно как после 9 класса, так и после 10 и 11, и даже после обучения в вузе и другом колледже. Чтобы подать заявление через Госуслуги, надо указать уровень образования, заполнить информацию об аттестате, выбрать учреждения, в который абитуриент хочет поступить, приложить все необходимые документы.

Через Госуслуги абитуриенту будет приходить вся информация, в том числе о рассмотрении заявления, проведении вступительных испытаний и зачислении.

Напомним, что томские абитуриенты подали более 4000 заявлений в вузы через Госуслуги.