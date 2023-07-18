В Ленинском районе Томска в 2023 году благоустроят шесть дворов

В Томске продолжаются работы по благоустройству дворов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске продолжаются работы по благоустройству дворов по муниципальной программе, напомнили в мэрии. Так, во дворе на улице Интернационалистов, 9, спецтехника снимает старый асфальт. Также здесь устанавливают новые бордюры.

«Согласно контракту, работы должны закончиться до конца августа», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В целом в 2023 году в Ленинском районе обустроят шесть дворов. Кроме двора на Интернационалистов, 9, это дворы по адресам: улица Интернационалистов, 15, Кольцевой проезд, 4, улица Карла Ильмера, 1, переулок Заозерный, 16/1, переулок Ванцетти, 2. Причем на Карла Ильмера ремонт уже завершили.

Напомним, что лидером по вводу жилья в Томской области стал Томский район.