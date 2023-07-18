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НовостиОбщество18 июля 2023 4:47

Томичка Виктория Погребняк выиграла золотую медаль на Кубке России

Виктория стала лучшей на дистанции 100 метров с барьерами
Александра Тайбатрова
Результат Виктории Погребняк – 13,30 секунд

Результат Виктории Погребняк – 13,30 секунд

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Легкоатлетка Виктория Погребняк заняла первое место в беге на 100 метров с барьерами в рамках Кубка России. Соревнования проходили с 14 по 15 июля в Подмосковье. В администрации Томской области уточнили, что спортсменка представляет наш регион и Алтайский край.

«Результат Виктории Погребняк – 13,30 секунд», - поделились в пресс-службе обладминистрации.

А с 21 по 23 июля в Казани состоится первенство страны среди юниоров. В нем примут участие 13 спортсменов из Томской области в возрасте до 20 лет.