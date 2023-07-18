Томский район стал лидером по вводу жилья в регионе

За шесть месяцев 2023 года в Томской области ввели в эксплуатацию более 265 тысяч квадратных метров жилья Фото: Пресс-служба администрации Томской области

За шесть месяцев 2023 года в Томской области ввели в эксплуатацию более 265 тысяч квадратных метров жилья, отчитались в администрации региона. Это около 53% от плана на весь год. Причем более 130 тысяч квадратных метров ввели индивидуальные застройщики.

«Общий показатель ввода жилья за январь июнь 2023 года на 23,6 % превышает аналогичный показатель предыдущего года», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Половина от всего жилья введена в эксплуатацию в Томском районе – более 132 тысяч квадратных метров. А в Томске с января по июнь ввели свыше 107 квадратных метров жилья. На третьем месте в регионе – Северск с 3,8 квадратными метрами.

Ранее в Томске цены на бензин за июнь выросли на 1,9%.