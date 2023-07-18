Томичей приглашают на кастинг ведущих в новое утреннее шоу на ТНТ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеканал ТНТ объявил о запуске шоу нового формата – ежедневной утренней программы, которая будет выходить семь дней в неделю с 7:00 до 9:00. В настоящий момент идёт всероссийский кастинг ведущих, шанс стать лицом нового шоу есть у каждого, кто отправит свою анкету продюсерам проекта.

Чтобы стать участником кастинга, нужно записать видео с рассказом о себе и своих увлечениях, о том, почему именно ты должен стать ведущим нового шоу. Если ты отлично импровизируешь и можешь поддержать разговор на любые темы, обладаешь отличным чувством юмора и раскованно держишься перед камерой, смело заходи на страницу кастинга на сайте ТНТ и оставляй свои данные.

Новое утреннее шоу ТНТ – это большой прямой эфир, в ходе которого пара ведущих обсуждает самые актуальные позитивные новости со всего мира, общается с гостями в студии и по видеосвязи, выходит на связь со специальными корреспондентами со всей страны, а еще иногда танцует, поёт, готовит, сажает цветы, играет с детьми…то есть, делает все для того, чтобы зарядить зрителя канала отличным настроением.

Отправляй заявку на кастинг, и, возможно именно вместе с тобой ежедневно будет просыпаться многомиллионная армия зрителей главного развлекательного канала страны.

Все подробности и форму для анкеты ищите на сайте ТНТ.