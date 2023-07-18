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НовостиОбщество18 июля 2023 1:30

В Лагерном саду Томска 29 июля пройдет «Пикник фест»

В программе праздника – дегустация и развлечения
Ксения Высотина

Фото: Иван ВИСЛОВ

На нижней террасе Лагерного сада в Томске 29 июля состоится «Пикник фест», начало мероприятия – с 12.00.

Гостей праздника ждет много развлечений для детей и взрослых, конкурсы и подарки, пенная вечеринка. Можно будет поиграть в настольные игры, смастерить поделку.

На фестивале выступит кавер-группа из Томска, а его хедлайнером станет Татьяна Овсиенко.

И, конечно, на «Пикник фесте» томичей и гостей города ждет много вкусной еды и дегустация. Пройдут соревнования по жарке 100 килограммов шашлыка, и все желающие смогут бесплатно попробовать приготовленное мясо.

Возрастное ограничение мероприятии – 0+.