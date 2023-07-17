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НовостиОбщество17 июля 2023 12:51

На общественные работы в 2023 году устроились более 350 томичей

Из них 157 человек – безработные
Александра Тайбатрова
На общественных работах томичи занимаются благоустройством и озеленением, работают курьерами

На общественных работах томичи занимаются благоустройством и озеленением, работают курьерами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томской области принимают участие в общественных работах, об этом сообщается на сайте администрации региона. С начала 2023 года на общественные работы устроились более 350 томичей. 18 из них живут в Томске, а остальные – в других городах и районах области.

«157 трудоустроенных – безработные граждане», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Большинство – 59% - устроились подсобными рабочими. Также томичи занимаются благоустройством и озеленением, работают курьерами, кухонными рабочими и т.д.

Средний размер оплаты за общественные работы составляет чуть более 26 тысяч рублей. Также граждане получают материальную поддержку от службы занятости.