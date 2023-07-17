Суд обязал власти отремонтировать дамбу на реке в Томском районе

В 2017 году по итогам исследования выяснилось, что дамбу нужно отремонтировать. Фото: Сиб.фм

Томская межрайонная природоохранная прокуратура направила иск в суд с требованием провести капитальный ремонт дамбы на реке Ум в Томском районе. Дамба была введена в эксплуатацию в 1989 году. В 2017 году по итогам исследования выяснилось, что дамбу нужно отремонтировать. Это планировалось сделать в 2021-2022 году, но контракт с подрядчиком расторгли.

«Текущее состояние объекта препятствует его непрерывной эксплуатации в проектном режиме, создает угрозу территории и населению от негативного воздействия вод», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Если произойдет авария, в зону полтопления может попасть более 6000 квадратных метров площади. Из-за этого природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием признать бездействие департамента природных ресурсов и администрации Томской области незаконным и обязать провести капремонт дамбы.

Суд эти требования поддержал и постановил, что дамбу нужно отремонтировать в течение полутора лет после того, как решение суда вступит в законную силу.