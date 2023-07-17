В переулке Путевом в Томске Infinity протаранила забор

Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

В Томске, в переулке Путевом, автомобиль Infinity попал в аварию. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

«Машина выехала с автосервиса и после непродолжительной поездки, протаранила сирень и забор», - написал автор поста.

Он также сообщил, что за рулем был мужчина в грязной робе, который скрылся с места аварии. Автор поста предположил, что это был сотрудник автосервиса. Официальных комментариев о ДТП пока нет.

Ранее в Томкой области задержали подозреваемого в угоне машины. А житель Стрежевого попытался угнать Nissan и врезался в забор.