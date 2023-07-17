За 2023 год в Томской области отремонтируют 350 километров дорог

В Северске ремонт дорог по нацпроекту уже завершили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Томской области планируют отремонтировать более 350 километров дорог, сообщает пресс-служба обладминистрации. В том числе по нацпроекту ремонтируют 31 объект, среди них 13 дорог регионального и межмуниципального значения и 18 – муниципальных.

«В Северске работы по нацпроекту завершились 30 июня», - напомнили в пресс-службе администрации Томской области.

Кроме того, по нацпроекту ремонтируют три моста: через реки Порос, Кия и Кайма. Подходит к концу ремонт Коммунального моста в Томске. А в Зырянском районе продолжают строительство нового моста вместо аварийного через реку Яя.

Также около 500 миллионов выделено на ремонт дорог из бюджета региона. На эти средства ремонтируют около 60 километров дорог. Это программу уже выполнили в Кедровом, Асиновском районе.