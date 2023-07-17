Томские биологи установили влияние пластика на ЖКТ рыб

Биологи ТГУ провели эксперимент Фото: Михаил ФРОЛОВ

Биологи Томского государственного университета провели исследования о малоизученном явлении – влиянии микропластика на организмы. Они изучают загрязнение окружающей среды, в которой накоплено много микропластика в результате жизнедеятельности человека.

«В случае загрязнения воды частицами микропластика хорошим биоиндикатором его воздействия на рыб может выступать специфическая активность пищеварительных и антиоксидантных ферментов», - отметили в пресс-службе вуза.

Биологи ТГУ провели эксперимент и выяснили, как микропластик влияет на личинок пеляди. Для эксперимента задействовали 8000 личинок этой ценной промысловой рыбы. Личинки находились в аквариумах с чистой водой и с загрязненной микропластиком разной концентрации. Исследования показали, что микропластик негативно влияет на ЖКТ пеляди. Их планируют продолжить на других промысловых рыбах.