Житель Томска поделился опытом быстрого поиска съемной квартиры

Чтобы быстро снять хорошую квартиру, важно следовать нескольким правилам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Журналист «Аргументы и факты – Томск» Дмитрий Еланаков за последний год поменял три съемные квартиры по разным обстоятельствам. И каждый раз новую квартиру ему удавалось найти довольно быстро. Дмитрий рассказал про свой опыт и поделился советами, как найти жилье, которое вам подойдет, в кратчайшие сроки.

В Томск Дмитрий переехал в октябре 2022 года из Горно-Алтайска. На первое время планировал снять комнату, так как его бюджет был сильно ограничен. Обзвонив несколько номеров, он столкнулся с тем, что часто под видом собственников выступают риэлторы. А по некоторым номерам просто никто не ответил. Но в итоге ему удалось снять комнату на Енисейской улице. От звонка до заезда в жилье прошло всего несколько часов. В комнате было все необходимое на первое время. Но перед новым годом хозяйка предупредила, что будет продавать квартиру.

Поэтому Дмитрий начал искать новую квартиру. Но теперь у него было больше требований к новому жилью, одно из которых – транспортная доступность. Подходящий вариант он нашел вскоре после новогодних каникул. Хозяйка квартиры в переулке Успенского быстро согласилась на просмотр. Дмитрий встретился с ней, осмотрел квартиру, а вечером уже переехал.

А еще через семь месяцев его ждал очередной переезд, на этот раз на проспект Фрунзе. Причина проста – Дмитрий поменял работу, и добираться до нее с прежней квартиры было далеко. Объявление он нашел в интернете, встретился с хозяином, подписал договор. Хозяин рассказал, что по объявлению получил много звонков, спрос был довольно большим, но Дмитрий позвонил одним из первых.

Всем, кто ищет съемную квартиру и планирует переезд, Дмитрий дает несколько советов: