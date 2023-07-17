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НовостиОбщество17 июля 2023 10:06

Житель Томска поделился опытом быстрого поиска съемной квартиры

Он переезжал три раза за год
Александра Тайбатрова
Чтобы быстро снять хорошую квартиру, важно следовать нескольким правилам

Чтобы быстро снять хорошую квартиру, важно следовать нескольким правилам

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Журналист «Аргументы и факты – Томск» Дмитрий Еланаков за последний год поменял три съемные квартиры по разным обстоятельствам. И каждый раз новую квартиру ему удавалось найти довольно быстро. Дмитрий рассказал про свой опыт и поделился советами, как найти жилье, которое вам подойдет, в кратчайшие сроки.

В Томск Дмитрий переехал в октябре 2022 года из Горно-Алтайска. На первое время планировал снять комнату, так как его бюджет был сильно ограничен. Обзвонив несколько номеров, он столкнулся с тем, что часто под видом собственников выступают риэлторы. А по некоторым номерам просто никто не ответил. Но в итоге ему удалось снять комнату на Енисейской улице. От звонка до заезда в жилье прошло всего несколько часов. В комнате было все необходимое на первое время. Но перед новым годом хозяйка предупредила, что будет продавать квартиру.

Поэтому Дмитрий начал искать новую квартиру. Но теперь у него было больше требований к новому жилью, одно из которых – транспортная доступность. Подходящий вариант он нашел вскоре после новогодних каникул. Хозяйка квартиры в переулке Успенского быстро согласилась на просмотр. Дмитрий встретился с ней, осмотрел квартиру, а вечером уже переехал.

А еще через семь месяцев его ждал очередной переезд, на этот раз на проспект Фрунзе. Причина проста – Дмитрий поменял работу, и добираться до нее с прежней квартиры было далеко. Объявление он нашел в интернете, встретился с хозяином, подписал договор. Хозяин рассказал, что по объявлению получил много звонков, спрос был довольно большим, но Дмитрий позвонил одним из первых.

Всем, кто ищет съемную квартиру и планирует переезд, Дмитрий дает несколько советов: