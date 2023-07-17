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НовостиОбщество17 июля 2023 8:30

Более 100 медработников привлекут в села Томской области

Их планируют привлечь с помощью программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
Александра Тайбатрова
На выплаты участникам программы потратят 154 миллионов рублей

На выплаты участникам программы потратят 154 миллионов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в села Томской области планируют привлечь 88 врачей и 28 средних медицинских работников, об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации. Привлекать их планируют по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«На единовременные выплаты участникам этих программ из федерального и областного бюджетов выделено более 154 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

В сельские больницы требуются как различные узкие специалисты, например, офтальмолог, уролог, так и терапевты, а еще заведующие ФАПами. Полный список специальностей можно найти на сайте департамента здравоохранения Томской области.