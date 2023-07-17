Детскому саду №15 Томска передадут здание на Партизанской улице

В скором времени документы передадут в Росимущество. Фото: Алексей Дуэль

Здание на улице Партизанской, 21/1 передадут детскому саду №15, об этом сообщили с пресс-службе мэрии Томска. Раньше в этом здании располагался частный детский сад, а само оно было в федеральной собственности. Как следует из информации на сайте детского сада, сейчас он расположен в трех корпусах. Два находятся на улице Пушкина, а третий – по соседству с передаваемым зданием, на улице Партизанской, 23/1.

«Администрация города при содействии депутата Госдумы Владимира Самокиша обратилась в Министерство науки и высшего образования с просьбой передать здание муниципальному детскому саду № 15», - уточнили в пресс-службе мэрии.

И на днях согласие было получено. В мэрии пообещали, что в скором времени документы передадут в Росимущество, а детский сад сможет переехать в здание. В пресс-службе мэрии отметили, что в городе делается многое, чтобы создавать новые места для дошкольников, и передача здания детскому саду – один из таких шагов.

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