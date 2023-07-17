Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 7:05

Томичка оформила три кредита и перевела мошенникам более 2,1 миллионов рублей

Всего женщина выполнила 174 финансовые операции
Александра Тайбатрова
Незнакомец убедил женщину, что ее деньги пытаются похитить мошенники

Незнакомец убедил женщину, что ее деньги пытаются похитить мошенники

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Томска перевела мошенникам более 2,1 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. По предварительной информации, 48-летней женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что ее деньги пытаются похитить мошенники.

«Поверив злоумышленнику, женщина за неделю оформила три кредита в разных банках», - уточнили в пресс-службе полиции.

К заемным средствам томичка добавила личные сбережения, совершила 174 операции и перевела на счета мошенника более 2,1 миллионов рублей. После чего женщина обратилась в полицию. В результате возбудили уголовное дело.

Ранее житель Стрежевого пытался угнать автомобиль и врезался в забор.