Томичка оформила три кредита и перевела мошенникам более 2,1 миллионов рублей

Незнакомец убедил женщину, что ее деньги пытаются похитить мошенники Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Томска перевела мошенникам более 2,1 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. По предварительной информации, 48-летней женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что ее деньги пытаются похитить мошенники.

«Поверив злоумышленнику, женщина за неделю оформила три кредита в разных банках», - уточнили в пресс-службе полиции.

К заемным средствам томичка добавила личные сбережения, совершила 174 операции и перевела на счета мошенника более 2,1 миллионов рублей. После чего женщина обратилась в полицию. В результате возбудили уголовное дело.

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