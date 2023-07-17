В Зырянском районе построят тротуар за миллион рублей

Тротуар соединяет улицы Советскую и Смирнова, два детских сада, начальную школу, а также ряд магазинов и рынок Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В райцентре Зырянского района построят тротуар за миллион рублей, сообщается на сайте администрации Томской области. Выделить деньги распорядился губернатор Владимир Мазур во время рабочей поездки в район. Сейчас людям приходится ходить по деревянному тротуару, что неудобно.

«Тротуар соединяет улицы Советскую и Смирнова, два детских сада, начальную школу, а также ряд магазинов и рынок в райцентре», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Тротуар обустроят в асфальтовом и плиточном исполнении.

Ранее губернатор провели, как идет ремонт в двух школах Зырянского района.