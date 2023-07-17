Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 6:37

В Зырянском районе построят тротуар за миллион рублей

Сейчас людям приходится ходить по доскам
Александра Тайбатрова
Тротуар соединяет улицы Советскую и Смирнова, два детских сада, начальную школу, а также ряд магазинов и рынок

Тротуар соединяет улицы Советскую и Смирнова, два детских сада, начальную школу, а также ряд магазинов и рынок

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В райцентре Зырянского района построят тротуар за миллион рублей, сообщается на сайте администрации Томской области. Выделить деньги распорядился губернатор Владимир Мазур во время рабочей поездки в район. Сейчас людям приходится ходить по деревянному тротуару, что неудобно.

«Тротуар соединяет улицы Советскую и Смирнова, два детских сада, начальную школу, а также ряд магазинов и рынок в райцентре», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Тротуар обустроят в асфальтовом и плиточном исполнении.

Ранее губернатор провели, как идет ремонт в двух школах Зырянского района.