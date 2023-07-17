В Березкино под Томском пройдет первый в России турнир агродронов

В состязаниях примут участие команды из России, Белоруссии, Армении и Казахстана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Томском, на авиаплощадке имени Чкалова в деревне Березкино, с 31 июля по 2 августа состоятся первые в России международные соревнования по пилотированию агродронов. Организаторы мероприятия – ТГУ и администрация Томской области.

«В состязаниях примут участие команды из России, Белоруссии, Армении и Казахстана», - сообщили в пресс-службе ТГУ.

Напомним, что в 2022 году Томская область была выбрана одним из пяти регионов России для эксперимента по внедрению беспилотников для доставки грузов, контроля за объектами и использования в сельском хозяйстве. Эксперимент рассчитан на три года, и все это время в регионе действует экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных авиасистем.