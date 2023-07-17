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НовостиОбщество17 июля 2023 5:42

Память погибших курсантов Томского училища связи почтили 17 июля

В 1997 году в здании училища обрушились стены
Александра Тайбатрова
В память о погибших на улице Никитина был установлен мемориал

В память о погибших на улице Никитина был установлен мемориал

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня утром, 17 июля, в Томске почтили память курсантов училища связи, которые погибли 26 лет назад. В церемонии приняли участие представители власти, в том числе губернатор Томской области Владимир Мазур и силовых ведомств, выпускники училища, родственники безвременно ушедших курсантов.

17 июля 1997 года в одном из корпусов Томского высшего военного командного училища связи обрушились перекрытия. На тот момент в помещениях находились 150 человек. В результате трагедии 12 курсантов погибли, еще более 50 получили различные травмы.

В память о погибших на улице Никитина был установлен мемориал, и ежегодно в годовщину трагедии здесь проходят памятные мероприятия.