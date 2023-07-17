Житель Стрежевого попытался угнать Nissan и врезался в забор

Автомобиль изъяли Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Стрежевом Томской области произошло ДТП на улице Промысловой: автомобиль Nissan врезался в забор, а его водитель пытался сбежать с места. Его задержали сотрудники охранной организации и передали полицейским, которые приехали на место происшествия.

«По предварительным данным, мужчина после застолья сел в незапертый автомобиль знакомого и отправился в город Стрежевой», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Но через несколько километров стрежевчанин не справился с управлением и врезался в забор. Известно, что он уже был ранее судим. Автомобиль изъяли, а против мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Томской области обнаружили украденный лодочный мотор стоимостью 67 тысяч.