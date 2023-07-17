Спасатели проникли через балкон к 85-летней томичке, сломавшей бедро

Фото: ОГБУ "ТО ПСС"

На прошедшей неделе в скорую помощь позвонила 85-летняя томичка. Она сообщила, что упала в собственной квартире и не может встать. Пришлось задействовать спасателей, которые проникли к женщине через балкон и открыли входную дверь. Врачи констатировали у пенсионерки перелом бедра. Об этом сообщила пресс-служба ОГБУ ТО ПСС.

«Диспетчер СМП вызвал спасателей и сотрудников полиции. Оперативно-дежурная смена спасателей не смогла попасть в квартиру, так как дверь была закрыта на ключ изнутри. Для оказания помощи бабушке старшим смены было принято решение попасть в квартиру с балкона соседей сверху при помощи альпинистского снаряжения», - говорится в сообщении.

Соседи не отказались предоставить спасателям доступ в свою квартиру, несмотря на ночное время суток. Благодаря этому помощь пенсионерке оказали своевременно. После того, как медики диагностировали у женщины перелом бедра, спасатели и сотрудники полиции транспортировали пожилую томичку до автомобиля скорой помощи.

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