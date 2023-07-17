Томичей и гостей города приглашают на фестиваль вкусной еды «Пикник фест»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нижней террасе Лагерного сада Томска 29 июля пройдет фестиваль вкусной еды «Пикник фест». Организаторы приглашают гостей любых возрастов. Подготовлена разнообразная программа, в рамках который каждый подберет для себя интересные занятия.

Томичей и гостей города ждут конкурсы, подарки, игры, мастер-классы и даже пенная вечеринка. Все это – под музыкальное сопровождение от местной кавер-группы. Хедлайнером праздника заявлена известная поп-певица Татьяна Овсиенко.

На фестивале вкусной еды можно будет продегустировать угощения, бесплатно отведать мясо, которое приготовят в рамках соревнования по жарке шашлыка.

Мероприятие начнется в 12:00.

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