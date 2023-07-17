В Томске 17 июля воздух прогреется до +25 градусов

Фото: Анна Ковалёва
17 июля, в понедельник, в Томске столбик термометра поднимется до +23…+25°С. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Свежие данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ветер ожидается северный, 4-9 м/с. Местами порывы будут достигать скорости 14 м/с.
По области метеорологи прогнозируют также облачность с прояснениями. Днем в некоторых районах пройдут небольшие дожди.
Ветер будет дуть с севера со скоростью 4-9 м/с. Местами ожидаются порывы до 15-18 м/с.
Воздух в регионе прогреется до +21…+26°С.
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