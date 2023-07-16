«Алкоголь полезен для здоровья!»: томичам рассказали про мифы о спиртном

Вокруг спиртного много мифов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вокруг спиртного много мифов. Кто-то уверен, что в небольших дозах алкоголь полезен для здоровья. Кто-то говорит, что пить пиво каждую пятницу – это норма, а не алкоголизм. Про самые распространенные мифы об алкоголе рассказал главный внештатный врач-нарколог департамента здравоохранения Томской области Дмитрий Абрамов.

«Алкоголь – это не антидепрессант», - уверяет Дмитрий Абрамов.

Вопреки распространенному мнению, алкоголь не снимает стресс, а только помогает отключиться на время от реальности. Но после этого в реальность придется вернуться, и к имеющимся проблемам добавятся похмелье и головная боль.

Убежденность в том, что алкоголь согревает, правдиво лишь частично. После небольшой дозы алкоголя сосуды действительно расширяются и нормализуют кровоснабжение внутренних органов. Но если продолжить употреблять спиртное, усиливается кровоток в коже, и тогда организм остывает еще больше.

Хотя многие считают пиво легким напитком, который не приносит вреда, на самом деле его употребление вызывает привыкание. При этом привыкание к пиву происходит в несколько раз быстрее, чем, например, к водке.

И это утверждение развеивает еще один миф о том, что качественный алкоголь вреда не приносит. Спиртное в любом случае оказывает негативное действие на организм. Но в случае с дешевым и некачественным алкоголем негативное воздействие в разы выше.

Также весьма распространено убеждение, что употребление алкоголя является профилактикой атеросклероза. Но существуют куда более безопасные способы профилактики. Зато употребление спиртного вызывает другие заболевания, такие как цирроз печени, язва желудка и т.д.