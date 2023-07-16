Томские росгвардейцы за полгода задержали 1100 подозреваемых в правонарушениях

Росгвардейцы задержали более 40 человек, которые находились в розыске
Фото: Олег ЗОЛОТО
В управлении Росгвардии Томской области подвели итоги работы за шесть месяцев 2023 года. За это время они получили более 5500 сигналов тревоги и предотвратили свыше 350 краж имущества, которое находится под охраной.
«Свыше 1100 граждан были переданы в полицию за совершение или подозрению в совершении различных правонарушений», - поделились в пресс-службе управления Росгвардии региона.
В их отношении составили более 1000 административных протоколов и возбудили 39 уголовных дел. А еще росгвардейцы задержали более 40 человек, которые находились в розыске.
Напомним, что сотрудники Росгвардии задержали пьяного томича, который проник в детский сад.