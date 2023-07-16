В Томске одобрили проект об отказе норматива одной парковки на квартиру

Слушания признали состоявшимися Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На заседании комиссии по землепользованию и застройке мэрии Томска поддержали отказ от действующих ранее нормативов парковок при строительстве жилых домов, магазинов и гостиниц. С 6 июня по 6 июля проводились публичные слушания на эту тему, принимались письменные обращения от граждан, а также было проведено очное собрание. Итоги слушаний озвучили на комиссии.

«В слушаниях с учетом очного собрания и письменных обращений, поступивших в администрацию, приняли участие 46 человек, поступило 14 предложений», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

В собрании участвовали 37 человек, за отмену высказались 33 из них, четверо были против. Среди остальных участников публичных слушаний против отмены норматива выступили девять человек, пять их поддержали.

Слушания признали состоявшимися. И так как большинство участников поддержали отмену норматива «одно машиноместо на одну квартиру», документ решили направить в Думу Томска для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что норматив в Томске необходимо привести в соответствие с утвержденным департаментом архитектуры и строительства нормативом – одно парковочное место на 100 квадратных метров площади квартир в доме.