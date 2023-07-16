Зимник Томск – Красный Яр завалило поваленными деревьями

Поваленные деревья перекрыли проезд по зимнику Томск – Красный яр. Видео с места поделились очевидцы в Telegram-канале «Регион-70 Томск». Автор видео говорит, что потратили уже много бензина, но по дороге все еще трудно проехать.

«Зимник после ночной бури», - подписали видеоролик.

На видео дорога завалена деревьями. В комментариях к нему один из подписчиков выложил видео, как люди разбирают завалы вручную. Автор видео отметил, что не знает, до конца ли расчистили дорогу.

Напомним, что из-за грозы два населенных пункта под Томском остались без света, а на многих улицах города падали деревья. На 16 июля в Томске объявили штормовое предупреждение.