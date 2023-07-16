Жительница Томска перевела мошенникам более 120 тысяч рублей

Жительница Томска сняла 100 тысяч с кредитки и взяла 29 тысяч рублей из личных сбережений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительнице Томска позвонили с незнакомого номера и сообщили, что, якобы, на ее имя оформили кредит. 31-летняя женщина поверила, что для его закрытия нужно взять новый кредит на сумму 290 тысяч рублей.

«Обратившись в ближайшее отделение банка, томичка получила отказ на указанную сумму», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

После отказа банка жительница Томска сняла 100 тысяч с кредитки, взяла 29 тысяч рублей из личных сбережений и все деньги отправила на указанный мошенниками счет.

Поняв, что стала жертвой аферистов, томичка обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело.

Ранее житель Северска взял кредит и перевел мошенникам более 600 тысяч рублей.