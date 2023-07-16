Подросток на электросамокате попал под колеса Toyota в Томске

После ДТП мальчика доставили в больницу Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске произошло ДТП с участием подростка на электросамокате, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. Авария произошла 15 июля на улице Герасименко, в 17.25.

«Автомобиль Toyota Corolla Fielder, которым управлял мужчина 1987 года рождения, наехал на несовершеннолетнего», - уточнили в полиции.

По предварительной информации, 15-летний подросток пересекал улицу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП мальчика доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что в Томске в 2023 году произошло девять ДТП с участием электросамокатов.