В июне в Томской области родилось более 700 детей

Первенцами в семьях стали 272 новорожденных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За июнь 2023 года в Томской области родилось более 700 малышей, подсчитали в администрации региона. Среди новорожденных – 339 девочек и 360 мальчиков. А в девяти томских семьях на свет появились двойняшки.

«Первенцами в семьях стали 272 новорожденных», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

В 236 семьях родились вторые дети. А 116 семей Томской области стали многодетными.

Самыми популярными именами среди мальчиков оказались Мирон, Матвей, Михаил, Иван, Роман. Для девочек чаще всего выбирали такие имена, как Анна, Ева, София, Виктория, Александра и другие. Некоторые родители выбирали для детей необычные имена: Всеволод, Ян, Адам, Агния, Лолита, Элла и т.д.

Напомним, что за июнь 2023 года в Томской области поженились более 800 пар.